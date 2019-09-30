ИАЦ «Альпари»: Покупатели в долларе пытаются порваться к уровню 65 руб.

В пятницу, 27 сентября, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,78%, до 64,69 руб., евро/рубль – на 0,88%, до 70,74 руб., фунт/доллар – на 0,29%, до 79,44 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублю на фоне подешевевшей нефти на торгах в Азии. По мере дальнейшего падения цен на нефть и приближения выходных дней (закрытие рабочей недели) давление на него только усилилось. К концу дня рубль продемонстрировал ослабление против всех основных валют. Наиболее заметно он сдал позиции в паре с евро из-за его укрепления. Потом к закрытию дня скорректировался индекс доллар. Его снижение только усилило давление на него перед выходными.

В понедельник, 30 сентября, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 1,07%, до $60,8 за баррель. В пятницу Саудовская Аравия согласилась на частичное прекращение огня в Йемене, что вызвало снижение цен на нефть. Другим фактором снижения стало сообщение Bloomberg, что Штаты обсуждают пути ограничения портфельных инвестиций инвесторов США в Китай, что потенциально повышает торговую напряженность между странами и может повредить спросу на энергоносители.

Нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes опубликовала еженедельный отчет об изменении количества активных буровых установок на территории США. За неделю до 27 сентября количество нефтяных установок сократилось на шесть единиц, до 713 штук, количество газовых установок – на две единицы, до 146 штук. Общее количество установок сократилось на 8 единиц, до 860 штук.

Сегодня негативная динамика на нефтяном рынке сохранилась. Так как нефть для внутреннего валютного рынка является важным фактором, поэтому рубль будет находиться под давлением на открытии Мосбиржи.

Сгладить негативный нефтяной фактор может опубликованная китайская статистка. Индекс деловой активности в производстве Caixin в Китае в сентябре составил 51,4 против прогноза 50,2 и предыдущего значения 50,4. Рост индекса указывает на улучшение условий для производства.

В центре внимания участников рынка остаются предстоящие переговоры между США и Китаем. В Китае началась золотая неделя. Праздничные дни продлятся до 7 октября. В связи с этим от китайской стороны не стоит ожидать негативных новостей, если это только не будет ответом на действия США.

Если в понедельник день закроется выше 64,40, то стоит ожидать роста пары доллар/рубль до 65,62 руб. к среде. А так внешний фон нейтральный для рубля и указывает на продолжение бокового движения пары доллар/рубль около 64,50 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»