ИАЦ «Альпари»: Доллар может колебаться в пределах 64,50-66 руб.

У рубля все довольно ровно в понедельник, хотя внешний фон оставляет желать лучшего. Доллар наступает по всем фронтам, нефть в жестком минусе и, похоже, не собирается на этом останавливаться. «Россиянин» располагает некоторым запасом прочности, а потому текущая качка не должна особенно беспокоить.

К середине дня доллар поднялся к 64,94 руб., легко может пройти выше 65,00, а новой целью покупателей в паре доллар/рубль способна стать отметка 65,25. Евро топчется на месте и торгуется по 70,74 руб., что в текущих условиях вполне стабильно, учитывая происходящее с евро/долларом на мировом валютном рынке.

В нефти же разгулялись «медведи», которые ведут баррель Brent к $60. Всего сентябрьского драйва и силы как и не бывало, инвесторы всерьез опасаются, что глобальное торможение экономик спровоцирует спад спроса на энергоносители.

На этой неделе доллар может колебаться в пределах 64,50-66,00 руб., и в этом не будет ничего особенно пугающего.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»