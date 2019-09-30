ИК «Фридом Финанс»: Инвесторов нервирует угроза нового обострения торговых войн

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 27 сентября развернулись вниз на новости о планах Белого дома ввести ограничения в отношении американских инвестиций в китайские компании. В частности, говорилось о возможном исключении китайских компаний из листинга на американских фондовых биржах. Это значительно усилило опасения по поводу торгового противостояния между США и Китаем.

Также давление на рынок оказывала ситуация с подготовкой процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа. Между тем индикаторам все же удалось отойти от внутридневных минимумов, и по итогам дня S&P500 опустился на 0,53%, до 2962 пунктов. Девять из 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, завершили сессию пятницы в минусе. Хуже других выглядел чувствительный к международной торговле сектор информационных технологий. Негатива здесь добавил разочаровавший отчет Micron Technologies.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются неуверенно на фоне сохраняющейся неопределенности относительно продолжения торговых войн. Минфин США заявил об отсутствии у него планов по блокированию листинга китайских компаний на американских биржах, инвесторы продолжают оценивать возможные негативные последствия подобного решения.

Азиатские индексы на этом фоне торгуются преимущественно в минусе. Японский Nikkei теряет больше 0,5%. Шанхайский CSI 300 упал почти на 1% в последний день перед неделей выходных в честь 70-летия КНР. Между тем гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%. Европейские площадки колеблются вблизи нулевых отметок.

Тем не менее спрос на безопасные активы сегодня слабый. Облигации теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских обязательств США чуть выше 1,70%. Золото опустилось ниже $1500 за унцию. Нефть марки Brent котируется ниже $60 за баррель. Небольшой аппетит к риску сегодня присутствует. Предполагаем, что ходе предстоящей сессии индекс S&P500 попробует подняться к 2980 пунктам.

Важной макроэкономической статистики сегодня не выходит.

Техническая картина остается смешанной. Покупатели в пятницу не дали S&P500 опуститься ниже 2950 пунктов, где располагается 50-дневная средняя, и это можно расценивать как положительный момент. Индексу необходимо остаться выше 50-дневной для сохранения шансов на рост. При этом показатели момента MACD и RSI продолжают выглядеть неуверенно, поэтому S&P500 в ближайшее время, скорее всего, останется в диапазоне 2950-3025 пунктов.