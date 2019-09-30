ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю - «ТМК» удивила ростом, а «Татнефть» - обвалом

За неделю с 23 по 29 сентября рост на российском фондовом рынке приостановился, биржевые индексы временно забыли о «северном» направлении и отправились «на юг», то есть вниз. К концу недели валютный индекс РТС упал на 2,1%, до 1347,72 пункта, а рублевый индекс МосБиржи потерял чуть меньше, снизившись на 1,37%, до 2757,98 пункта.

Цена нефти североморской смеси Brent за неделю подешевела ещё на 4%, до $61,09 за баррель. Так называемая «военная премия» к цене нефти из-за временного обострения ситуации на Ближнем Востоке, полностью исчерпалась в связи с тем, что конфликтная ситуация на время успокоилась. Опасения дефицита нефти на рынке тоже постепенно исчерпываются по мере заявлений Саудовской Аравии о восстановлении добычи и экспорта нефти в полном объёме.

В конце недели мировые финансовые рынки сотрясла пока не подтверждённая официально в американском Белом доме новость о том, что президент Трамп и его администрация изучают возможность запрета для китайских компаний на листинг ценных бумаг в США. Рынки опасаются, что торговый конфликт между США и Китаем перерос в новую стадию, которая может грозить американским инвесторам запретом на инвестиции в любые китайские активы. Новость и связанные с ней слухи рикошетом задели и фондовые рынки развивающихся стран, в том числе российский фондовый рынок. Кроме того, затяжное падение цен на нефть демотивирует инвесторов приобретать акции российского нефтегазового сектора, и такие настроения инвесторов отразились в котировках ряда «голубых фишек».

А лидером роста на падающем рынке довольно неожиданно оказались акции «Трубной металлургической компании», подорожавшие за неделю на 3,7% до 56,08 руб. за акцию. В принципе, инвесторы ожидают от эмитента продажи подконтрольного ему металлургического завода в США ISPCO, что позволит «ТМК» значительно сократить чистый долг. Однако рывок этих бумаг вверх на прошлой неделе мы связываем с объявлением «ТМК» о заключении ею договора с инвестиционной компанией «Ренессанс Брокер» об оказании услуг маркет-мейкера на фондовой бирже с 23 сентября, что, как правило, воспринимается фондовым рынком весьма положительно. Наша целевая цена по акциям «ТМК» составляет 58 руб., мы рекомендуем «держать» акции.

Лидером снижения на прошлой неделе стали обыкновенные акции «Татнефти», рухнувшие на 6,8%, до 697,5 руб. за акцию. Скорее всего, катализатором падения акций стало затянувшееся падение цены на нефть, а бумаги «Татнефти» из всех «голубых фишек» нефтяного сектора наиболее чувствительны к росту или падению цен на сырьё. Скорее всего, инвесторы фиксировали прибыль в очень сильно подорожавших бумагах. Наша целевая цена за обыкновенную акцию «Татнефти» составляет 900 руб., рекомендуем «покупать» акции в годовом горизонте.

На текущую неделю наши ожидания по индексу РТС находятся в коридоре 1310-1390 пунктов, а индекс МосБиржи – в рамках 2730-2810 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»