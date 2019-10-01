ПСБ: Снижение на противоречивом внешнем фоне

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

Российский фондовый рынок начал неделю умеренным снижением на противоречивом внешнем фоне. Продажам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent потеряла более 1%. «Быков» же поддерживала ситуация на западных фондовых рынках. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,6%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4%. Несмотря на это, к 18.30 мск. индекс МосБиржи снизился на 0,4%, отступив в район 2746 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Новатэка, ИнтерРАО, Системы и Газпрома потерявшие более 1%. Лучше рынка торговались Алроса и Россети, прибавившие порядка 2%. Отметим, что в конце прошлой недели «быки» предприняли попытку отыграть уровень 2780 пунктов. Однако пробить это сопротивление не получилось, после чего продажи активизировались и индекс МосБиржи к окончанию торгов понедельника сделал существенный шаг к локальным минимумам. В результате, складывается сценарий дальнейшего снижения рынка, ближайшей целью которого может стать отметка 2680 пунктов. Подтверждением развития данного движения может стать пробой поддержки, расположенной на уровне 2730 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,4%, вплотную подойдя к 65 рублям, евро прибавил символические 0,04%, торгуясь в районе 70,8 рубля. Отметим, что российская валюта лишилась поддержки со стороны налогового периода, что делает ее более уязвимой к внешнему негативу. При этом, пара USD/RUB вплотную подошла к сопротивлению, расположенному на уровне 65 рублей. В случае сохранения давления на рубль извне, уже в рамках сессии вторника долларовые «быки» могут попытаться преодолеть данное сопротивление, после чего американская валюта попытается закрепиться в диапазоне 65 – 65.5 рубля.