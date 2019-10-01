ИАЦ «Альпари»: Сентябрь на рынке закрывается легкими продажами

Российский рынок выходит за пределы сентября в чисто осеннем настроении. Индекс МосБиржи снижается к 2747 пунктам, ближайшая поддержка располагается около 2730 пунктов. Индекс МосБиржи отступает активнее за счет валютных колебаний и спускается к 1337 пунктам. По итогам первого месяца осени индекс МосБиржи остался практически без изменений, а индекс РТС вырос на 3%.

Из особенно интересного на площадках сегодня большой поток западной статистики и новая волна продаж в нефти. Баррель Brent днем спускался к $60,34, «медведи» как будто решились на атаку с цельно дойти до $60, но она пока не состоялась.

На мировом валютном рынке в активное наступление идет доллар США, и рубль не в состоянии от него уклоняться. «Американец» в понедельник легко мог бы подняться выше 65,00 руб., но участники торгов медлят. К вечеру начала рост и пара евро/рубль, инструмент поднялся к 70,83 руб., завтра возможный рубеж составляет 70,90 руб. По итогам сентября доллар США снизился на 2,8% к рублю на 3,6% к евро.

В акциях «Акрона» сегодня позитив с ростом на 2% и попытками выйти за пределы «боковика» 4860-5055 руб. Если бумаге удастся зацепиться за 5050 руб., следующей целью подъема может стать отметка 5073 руб.

Ценные бумаги «Газпрома» снижаются второй день, происходящее на глобальном сырьевом рынке не добавляет позитива, но среднесрочно все колебания укладываются в рамки 223,50-237 руб. Пока акция остается в этих пределах, беспокоиться не о чем.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»