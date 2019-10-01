Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 октября: 3 091,6001 руб/1 г золота и 35,8600/1 г серебра ЦБ РФ с 1 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 091,6001 руб.

1 грамм серебра - 35,8600 руб.

1 грамм платины - 1 922,3800 руб.

1 грамм палладия - 3 514,3101 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,9400 р. (0,22%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (1,16%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5900 р. (0,08%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 86,7900 р. (2,53%) .

dims

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/ СИА /

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