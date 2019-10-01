Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 октября: 3 091,6001 руб/1 г золота и 35,8600/1 г серебра
1 октября 2019
ЦБ РФ с 1 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 091,6001 руб.
- 1 грамм серебра - 35,8600 руб.
- 1 грамм платины - 1 922,3800 руб.
- 1 грамм палладия - 3 514,3101 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,9400 р. (0,22%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4200 р. (1,16%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,5900 р. (0,08%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
86,7900 р. (2,53%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.