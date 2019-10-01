ИАЦ «Альпари»: Рубль снижается, PMI падает

Обычно мы говорим, что внутри российской экономики не происходит ничего особенно примечательного. Но сегодня есть, на что обратить внимание. Так, компания IHS Markit опубликовала исследование, в котором видно, что индекс деловой активности, PMI, в обрабатывающей промышленности России упал в сентябре до десятилетнего минимума и составил 46,3 пункта. Месяцем ранее показатель держался на уровне 49,1 пункта.

Обработка — это огромное поле деятельности, от средств производства до товаров потребления. Именно поэтому индикатор выглядит столь тревожно: он сигнализирует о том, что российские производители чувствуют себя предельно плохо. Более того, последнее квартальное значение показателя было самым слабым со второго квартала 2015 года. То есть это даже не случайность, а вполне прослеживаемая закономерность.

Вопросов два: действительно ли обработка балансирует на грани катастрофы и сигнал ли это о рецессии в экономике? Если принимать во внимание падение количества новых заказов, то да, здесь все очень сложно. Если производитель тормозит темпы выпуска товаров, одновременно уменьшая закупку материалов и производных, значит, сбрасывает скорость вся экономическая цепочка. И это явный путь к рецессии.

Получилась довольно депрессивная картина, но пока она, пожалуй, наиболее адекватная из тех, что нам встречались внутри макростатистики в последнее время.

Доллар США во второй половине дня торгуется по 65,13 руб., рублю сегодня не помогает отскок в нефти, потому что баррель Brent просел более чем достаточно. Ближайшей целью для доллара является отметка 65,25 руб. Пара евро/рубль сегодня сумела подняться выше 71 руб., что очень неплохо для довольно слабого евро, и способна закрепиться сейчас в пределах 70,85-71,35.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»