ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - давление на евро может усилиться

В понедельник, 30 сентября, торги по паре евро/доллар завершились снижением. Курс евро просел после выхода инфляционных данных в Германии, а также заявлений главы ЕЦБ Марио Драги. Спекулянты стали реагировать на выступления Драги на других мероприятиях, а не только на пресс-конференции после заседания ЕЦБ.

Индекс потребительских цен вышел в сентябре ниже прогнозируемого и предыдущего значений. Снижение уровня инфляции характерно для экономики, которая замедляет свой рост. Марио Драги заявил, что у ЕЦБ еще есть арсенал, который регулятор может использовать для ослабления денежно-кредитной политики.

Дополнительное давление на основные валюты исходило от ослабления сырьевых валют на фоне падения цен на нефть на 4%.

На торгах в Азии евро стоит 1,0882. Продавцы пробивают нисходящий канал. Так как на часовом периоде тренд «медвежий», то падение может ускориться. Сейчас в кроссах с евро единая валюта пользуется спросом. Они сдержат валюту от падения на время, но техническая картина выглядит мрачно для роста. Нужны драйверы для укрепления, чтобы увеличить количество покупателей. Или должны появиться крупные игроки, защищающие зону около 1,0880, которые своим денежным пулом перебьют продажи евро.

По прогнозу рассматриваю снижение до 1,0854. Вчера продавцы активировались на инфляционных данных в Германии. В 12:00 мск выйдут данные по инфляции в еврозоне. Волатильность стоит ожидать именно в это время, потом в 17:00 мск.

C 10:30 до 12:30 мск выйдут индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь в Швейцарии, Франции, Германии, еврозоне, Британии.

В 12:00 мск еврозона выпустит индекс потребительских цен за сентябрь.

В 15:30 мск Канада заявит об изменении объема ВВП за июль.

В 16:45 мск США опубликуют индекс PMI для производственной сферы за сентябрь, в 17:00 мск — производственный индекс ISM за сентябрь, объем расходов в строительном секторе за август.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»