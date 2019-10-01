ИАЦ «Альпари»: Мировые фондовые рынки переволновались из-за Китая

В понедельник, 30 сентября, российский фондовый рынок пребывал в минорном настроении. При закрытии торгов валютный индекс РТС упал на 1,02%, а рублёвый индекс МосБиржи - на 0,39%. По всей видимости, инвесторы были обеспокоены темой возможного запрета для китайских компаний на листинг акций в США, что, впрочем, было опровергнуто представителями американской администрации.

На фоне падения рынка ярко смотрелся рост глобальных депозитарных расписок X5 Retail Group (+2,36%) и акций компании «АЛРОСА» (+2,21%). Рост GDR крупного российского ритейлера может быть связан с новостью о сокращении вдвое количества нерентабельных гипермаркетов, а акций «АЛРОСА» с приобретением завода по огранке алмазов. Рост также показали обыкновенные акции «Россетей» (+2,05%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,04%), акции «Акрона» (+1,74%). Аутсайдерами понедельника стали обыкновенные акции «Мечела», подешевевшие на 2,33%, а также акции «Яндекса» (-2,26%) и «НОВАТЭКа» (-2,03%). Наш прогноз на сегодня по индексу РТС находится в рамках значений 1320-1350 пунктов, а по индексу МосБиржи — в коридоре 2730-2770 пунктов.

Тем временем американские фондовые индексы приветствовали опровержение чиновниками новости о возможном запрете листинга для китайских компаний в США. В итоге в понедельник индекс Dow 30 вырос на 0,36%, индекс S&P 500 - на 0,5%, а Nasdaq повысился на 0,75%. Азиатские рынки сегодня с утра преимущественно в плюсе, китайский фондовый рынок сегодня не работает в связи с недельными каникулами в честь одного из главных национальных праздников: годовщиной образования Китайской Народной Республики (в этом году КНР отмечает свой 70-летний юбилей).

В понедельник цена нефти смеси Brent обвалилась на 2,9%, до $59,34 за баррель, а техасская WTI рухнула даже на 3,2%, до $54,22 за баррель. Скорее всего, цену нефти столкнули вниз резкие заявления наследного принца Саудовской Аравии в адрес Ирана, которые нефтяной рынок «прочитал» как намёк на то, что королевство не заинтересовано в росте цен на нефть. Сегодня утром цена Brent повышается на 0,25%, а WTI прибавляет в цене 0,44%. Прогнозируем по цене Brent на сегодня $59-60 за баррель.

Наши ожидания по курсу рубля к доллару на сегодня 64-65,3 руб., а по курсу рубля к евро — 70,5-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»