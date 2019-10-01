ПСБ: Рассчитываем на умеренное снижение индекса МосБиржи на открытии торгов и ориентируемся на диапазон 2730-2750 пунктов

Мировые фондовые рынки начали неделю ростом. Улучшение настроений последовало после опровержения официальными лицами США появившейся в пятницу информации об обсуждении возможности делистинга китайских компаний с американский бирж. Это способствовало росту американских индексов в пределах 0,4-0,8%. Третий квартал индексы S&P 500 и Dow Jones завершили ростом на 1,2%, Nasdaq потерял 0,1%. Определяющее значение для рынков в 4кв. по-прежнему будет имеет торговое противостояние США-Китай. Переговоры представителей двух стран должны продолжиться в Вашингтоне 10-11 октября (официального подтверждения пока не последовало), поэтому значимые новые вводные по этой теме стоит ждать скорее на следующей неделе.

В связи с продолжительными выходными в Китае (1-7 октября) весьма вероятно, что торговая активность на мировых площадках будет не высокой, поэтому, в первую очередь, настроение участников рынка будет определять выход статистики. Из важных данных прошедшего дня отметим продолжение снижения безработицы в Еврозоне до минимумов за последние 11 лет (показатель за август составил 7,4%) и замедление инфляции. Сегодня определить динамику ключевых индексов способны данные по деловой активности в секторе промышленности США и ЕС. Напомним, что индекс ISM в американской промышленности за август показал снижение за последние три года опустившись до 49,1 пункта, однако за сентябрь возможен рост, что должно быть позитивно воспринято инвесторами.

Индекс МосБиржи вчера провел торги в узком диапазоне и умеренно снизился. Ухудшение ситуации на нефтяном рынке и отсутствие явных внутренних драйверов заставляет нас осторожно смотреть на перспективы российского фондового рынка, не исключая продолжения снижения в направлении 2700 пунктов. Сегодня рассчитываем на умеренное снижение индекса МосБиржи на открытии торгов и ориентируемся на диапазон 2730-2750 пунктов. Умеренно позитивная динамика западных площадок и хорошая статистика из США способна сгладить негативный эффект от нефтяного фактора.

Роман Антонов, ПСБ