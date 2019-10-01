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ИАЦ «Альпари»: Рубль так просто не сдаётся

1 октября 2019

В понедельник, 30 сентября, рубль так и не смог взять реванш у доллара, но зато «россиянину» удалось, хотя не без большого труда, потеснить евро с завоёванных ранее позиций. В итоге к закрытию торгов обменный курс доллара расчётами «завтра» опять укрепился, но меньше, чем в прошлую пятницу, на 16 коп. (+0,25%), до 64,86 руб. Курс евро в понедельник ослаб, но всего на 6 коп. (-0,08%), до 70,69 руб.

Рубль, по всей видимости, ещё в понедельник был напуган новостью о возможном запрете для китайских компаний на листинг в США. Эта новость была сегодня ночью опровергнута официальными лицами из американских Минфина и Министерства торговли, однако, на рубль она пока существенного влияния не оказала, видимо, из-за разницы во времени между Москвой и Вашингтоном.

Ещё одним негативным фактором для курса рубля стал случившийся в понедельник обвал цен на нефть. Так, в последний день сентября цена нефти смеси Brent в Лондоне упала на 2,9%, до $59,34 за баррель. Психологически значимый уровень в $60 за баррель удержать не удалось. Вероятнее всего, цена нефти подешевела на довольно противоречивых заявлениях наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда о том, что Иран «необходимо сдерживать» политическими средствами, чтобы не допустить неконтролируемого роста цен на нефть. Сегодня на нефтяном рынке наблюдается коррекция вверх, баррель Brent дорожает на 0,25%.

Сегодня на открытии рубль может скорректироваться вверх после падения. Мы повысили прогноз по курсу доллара до 64-65,3 руб., а по курсу евро до 70,5-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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