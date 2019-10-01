Комментарии

ПСБ: Санкционная премия в рубле на данный момент близка к нулю

1 октября 2019

Тенденция к плавному ослаблению российской валюты, преобладающая на рынке в последние дни, наблюдалась и в ходе вчерашних торгов. Пара доллар/рубль в течение дня достигала отметки в 65 руб/долл., что является максимальными уровнями за последние две с половиной недели. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) продолжает плавно сползать вниз, опустившись ниже отметки в 1610 пунктов, китайский юань также слабеет – пара доллар/юань вновь приближается к отметке в 7,15 юан/долл. Общий сантимент для всей группы валют развивающихся стран немного ухудшился, в дальнейшем для общего риск-аппетита на глобальных рынках весомое значение будет иметь публикуемая в ближайшие дни макростатистика (сегодня основной интерес представляет публикация индексов деловой активности в производстве ЕС и США).

Из отдельных факторов риска для рубля вновь можно обратить внимание на санкционную историю. Вчера OFAC США ввел новые санкции против двух физических лиц и ряда юридических лиц, связанных с Е.Пригожиным. Список физлиц и юридических непубличных лиц, находящихся под санкциями, продолжает пополняться, но ощутимого эффекта на валютный курс и целом восприятие российских активов это не оказывает. По нашей оценке, санкционная премия в рубле на текущий момент близка к нулю.

В базовом сценарии на сегодняшний день в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 64,50-65 руб/долл., допуская уход выше верхней границе в случае ухудшения настроений на глобальных рынках. 

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"


/ СИА /
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