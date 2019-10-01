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ИК «Фридом Финанс»: Мечел увеличит долю в Эльге

1 октября 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Неделя началась с умеренного снижения. Большинство основных бумаг закрылось на отрицательной территории. Лидерами стали расписки X5 Retail (+2,36%). Лидерами снижения стали акции Мечела (-2,33%). Пара USD/RUB поднималась выше 65,00.

Мечел хочет купить Эльгинское месторождение. Компания сейчас владеет 51% и может выкупить у Газпромбанка 34% за 30 млрд руб. Биржевые игроки отнеслись к идее прохладно, поскольку это может увеличить долговую нагрузку Мечела. Долг компании превышает 400 млрд. Однако Мечел активно осваивает эльгинский проект, объем продаж в 1-м полугодии вырос на 40%. На прошлой неделе он был электрифицирован, что позволит снизить себестоимость. Отчетность за 2 кватал будет опубликована в ноябре, возможно, будут раскрыты источники финансирования доли Эльгинского месторождения. Котировки компании вблизи 3-летнего минимума, при этом финансовые результаты и новостной фон улучшаются. Мы ожидаем, что акции возобновят рост, но не на фундаментальной, а на спекулятивной основе. 

Саудовская Аравия увеличила добычу. По сообщениям со ссылкой на ОПЕК, уровень добычи восстановлен до прежних. Мы не исключаем неточности в оценке, но рынок нефти отыграл новость бурно, котировки Brent упали ниже $61, что послужило поводом для внутридневного ослабления рубля. С технической точки зрения целью коррекции видится уровень $57,50 за баррель, однако могут вмешаться новости геополитики, на что намекают в СА. Целью в паре USD/RUB до конца недели может быть отметка 65,5.

Ожидаем слабоотрицательную динамику. Рынок будет отыгрывать движение внешних площадок. Лидерами роста могут стать акции ГМК Норникеля. Ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2700-2750 п. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 64,50-65,50.

 


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