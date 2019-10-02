ПСБ: Восстановление на отдельных бумагах

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Во вторник покупки на российском фондовом рынке преобладали, что позволило ему продемонстрировать восходящую динамику, несмотря на противоречивый внешний фон. Покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent восстанавливалась после падения днем ранее. При этом динамика западных фондовых площадок, напротив, поддерживала «медведей». Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,5%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,8% и 0,6% соответственно. Несмотря на это к 18.10 мск. индекс МосБиржи подтянулся на 0,4%, поднявшись в район 2759 пунктов. Локомотивом рынка стали бумаги Лукойла, которые, на информации о возобновлении компанией обратного выкупа, выросли на 2,7%. Компанию им составили акции Сургутнефтегаза и Юнипро, подъем которых превысил 1%. Хуже рынка торговались ИнтерРАО и Росстети, упавшие более чем на 3%. Отметим, что сегодняшнее восстановление не оказало существенного влияния на техническую картину на графике индекса МосБиржи. Очередное безрезультатное тестирование сопротивления на уровне 2780 пунктов подтверждает его силу и говорит о том, что «быкам» понадобится существенный повод для его пробоя. При этом, для «медведей» основной задачей выступает пробой поддержки, расположенной на уровне 2730 пунктов, что подтвердит развитие негативного сценария и ближайшую цель снижения, расположенную в районе 2680 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар поднялся на 0,8%, торгуясь в районе 65,4 рубля, евро вырос на 1,1%, преодолев 71 рубль. Отметим, что в отсутствии поддержки со стороны налогового периода, некоторое восстановление цен на нефть не смогло компенсировать негативную динамику валют EM. В результате продажи в рубле преобладали, а американская валюта пробила сопротивление на уровне 65 рублей и смогла закрепиться над ним. В ближайшее время доллар попытается удержать позиции в диапазоне 65 – 65,5 рубля и протестировать его верхнюю границу.