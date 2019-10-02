ИАЦ «Альпари»: Слишком слабым рублю не быть

Отечественный рынок ценных бумаг завершает вторник разнонаправленно. Индекс МосБиржи подрастает в область 2761 пункта, индекс РТС отступает к 1332 пунктам за счёт валютных колебаний. Если внешний фон в ближайшее время не принесёт каких-то понятных драйверов, а нефть останется такой же волатильной, то российские бенчмарки сохранятся примерно в текущем положении.

В лидерах спроса сегодня Акции «ЛУКОЙЛа» и «Сургутнефтегаза», под давлением оказались бумаги «Россетей».

Рубль сегодня заметно ослаб в парах с иностранными валютами. Слишком слабо «россиянин» сейчас выглядеть не будет, так как конъюнктура мрачноватая, но не критичная, а к волатильности сырьевых цен в секторе давно привыкли. Однако глобальное наступление доллара по всем фронтам игнорировать не получается, поэтому рубль и остужается.

Доллар США может подняться на таком фоне до 65,35 руб. спокойно, дальше будет сложнее. Евро восстановился к 71,21 руб., что очень неплохо, новая цель подъема находится на 71,40 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»