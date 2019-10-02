ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - участники рынка не могут определиться с направлением

Во вторник, 1 октября, торги по евро завершились ростом. Большую часть времени пара торговалась в боковом тренде. Днем её подняли до 1,0908 растущие кроссы на фоне повышения доходности немецких 10-летних облигаций. От 1,0885 цена взлетела до 1,0943 на слабой статистике в США.

Институт управления поставками (ISM) заявил, что производственный индекс снизился с 49,1 до 47,8 (минимум с июня 2009 года). Значение ниже 50 указывает на сокращение активности в секторе.

Индекс S&P500 упал 1,25%. Доходность 10-летних гособлигаций понизилась на 7,79%, до 1,61% годовых.

С 26 сентября евро раскачивают в разные стороны на противоречивых данных. У евро отсутствуют факторы роста, кроме как в рамках коррекции на общем фоне падения доллара США. Цена отбилась от верхней линии канала. Прогноз не стал делать, поскольку не собираюсь гоняться за ценой. Признаки к развороту есть, но мы наблюдаем понижающиеся вершины, а для покупателей это зло.

Обратил внимание на одну новость: оценка роста ВВП США в третьем квартале по модели ФРБ Атланты составляет 1,8% против 2,1% ранее. Завершился третий квартал, и скоро будет публикация первой оценки индекса ВВП США. Первая оценка оказывает сильное влияние на рынок. Если значение составит 1,8%, то да евро укрепится, так как рынок опять начнет закладывать в цену снижение ставок ФРС США. Пока понаблюдаю за рынком со стороны.

В 11:30 мск Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за сентябрь.

В 15:15 мск США заявят об изменении числа занятых от ADP за сентябрь.

В 16:00 мск с речью член FOMC Патрик Харкер.

В 17:30 мск Минэнерго США опубликует отчет по изменению запасов нефти.

В 17:50 мск с речью выступит член FOMC Джон Уильямс.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»