ИАЦ «Альпари»: Позиции рубля пошатнулись из-за нежелания рисковать

В среду, 2 октября, курс рубля незначительно снижается к доллару и почти не меняется к евро в начале торговой сессии среды. Курс доллара расчетами «завтра» растет на 9 коп. до 65,35 руб., курс евро снижается на 2 коп., до 71,37 руб.

Во вторник, 1 октября, пара доллар/рубль на открытии повысилась до 65,15 руб. и затем подскочила до 65,44 на американской сессии. Аппетит к риску на рынках ухудшился после того, как данные указали на слабость в производственном секторе США. Институт управления поставками (ISM) заявил, что производственный индекс снизился с 49,1 до 47,8 (минимум с июня 2009 года). Значение ниже 50 указывает на сокращение активности в секторе.

Индекс S&P500 упал 1,25%. Доходность 10-летних гособлигаций понизилась на 7,79%, до 1,61% годовых.

К закрытию торгов рубль частично отыграл потери у доллара. Он укрепился на 0,32% на фоне восстановления цен на нефть после выхода отчета Американского института нефти на запасы нефти в стране. Согласно последним данным, за неделю, завершившуюся 27 сентября, запасы нефти сократились на 5,92 млн баррелей (прогноз был +2,25 млн), запасы дистиллятов – на 1,741 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,133 млн баррелей. Сегодня выйдет отчет Минэнерго США. По опросу Bloomberg, цифры Минэнерго покажут увеличение запасов нефти 2,0 млн баррелей.

В среду, 2 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в небольшом плюсе. Поддержку оказывает отчет Api. Продавцы контролируют рынок, поэтому покупателям нужны драйверы, которые бы помогли им закрепиться за $60,21. Если отчет Минэнерго разочарует рынок сегодня, есть риски провалиться до $57,20 за баррель. Если покупатели и впредь будут пассивными на рынке, то октябрь тоже станет для них «красным» (понесут убытки). Исходя из этого перспективы у рубля тоже нерадостные.

Российская валюта ослабляется, находясь под общим давлением из-за нежелания рисковать, а также снижения нефтяных котировок. Пара доллар/рубль достигла значимого уровня сопротивления 65,40. Если сегодня после выхода отчета Минэнерго пара доллар/рубль не снизится до 64,96, то это станет звоночком к росту пары до 66,50.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»