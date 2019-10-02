ИАЦ «Альпари»: Мировые фондовые рынки вновь опасаются рецессии

Во вторник, 1 октября, российские фондовые индексы разошлись во мнениях о направлении движения. В итоге к закрытию торгов валютный индекс РТС понизился на 0,34%, а рублёвый индекс МосБиржи, наоборот, вырос на 0,42%.

Во вторник на Московской Бирже хорошо выросли акции «ЛУКОЙЛа» (на 2,65%) благодаря запуску компанией с 1 октября новой программы выкупа акций с рынка. Продолжился рост глобальных депозитарных расписок X5 Retail Group (+1,71%) и обыкновенных акций компании «Сургутнефтегаза» (+1,68%). Выросли также акции «Юнипро» (+1,21%) и «Татнефти» (+1,09%). Лидерами снижения во вторник стали акции «Россетей» (-3,07%), «ИнтерРАО» (-2,67%) и «М.Видео» (-1,92%). Мы ожидаем на сегодня по индексу РТС коридор в 1320-1350 пунктов, а по индексу МосБиржи — 2750-2790 пунктов.

В США во вторник на фондовом рынке случилась довольно чувствительная паника из-за опубликованного индекса деловой активности ISM в промышленности за сентябрь. Как оказалось, индекс в сентябре упал с 49,1 до 47,8 пунктов, хотя аналитики ожидали роста индекса, и на опасениях возможной рецессии американские индексы довольно сильно упали. Индекс Dow 30 упал на 1,28%, индекс S&P 500 — на 1,23%, а Nasdaq — на 1,13%. Вслед за вчерашним падением американского рынка сегодня с утра азиатские фондовые рынки тоже вышли в минус.

1 октября цена нефти марки Brent в Лондоне подешевела на 0,5%, до $59,04 за баррель, а техасская WTI упала на 0,7%, до $53,83 за баррель, на новостях о том, что Саудовская Аравия уведомила ОПЕК о полном восстановлении добычи нефти. Сегодня с открытия цена Brent растёт на 0,24%, а WTI дорожает на 0,7%. Ожидаем по цене Brent сегодня $59-60 за баррель.

Мы прогнозируем по курсу рубля к доллару на сегодня 65-66 руб., а по курсу рубля к евро — 71-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»