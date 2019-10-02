ИАЦ «Альпари»: Рубль потерпел обидное поражение

В первый день октября рубль потерпел наиболее крупное поражение за последние несколько дней, и особенно «обидным» стало поражение от ослабевающего по отношению к мировым валютам евро. К закрытию торгов вторника, 1 октября, курс доллара США расчётами «на завтра» вырос на 38 коп. (+0,58%), до 65,24 руб. В евро во вторник наблюдалось мощное ралли, единая европейская валюта подорожала по отношению к рублю на 70 коп. (+1%), до 71,37 руб.

В США во вторник объявили новые антироссийские санкции, связанные на этот раз с мнимым «вмешательством в выборы в США». Так как факт «вмешательства» России в выборы президента США 2016 года доказать не удалось даже спецпрокурору Мюллеру, то санкции оказались точечными и затронули активы российского бизнесмена, который, по мнению не вполне адекватных чиновников американского Минфина, якобы «пытался» вмешаться в выборы. Кроме того, были введены санкции ещё против нескольких граждан России. «Санкционная» история, в принципе, уже отыграна рынком, так что можно ожидать, что её негативное влияние на курс рубля будет недолгим.

Продолжающееся падение цен на нефть тоже не способствовало укреплению рубля. 1 октября цена нефти североморской Brent на ICE упала на 0,5%, до $59,04 за баррель. Заявление генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо о том, что Саудовская Аравия уведомила ОПЕК о полном восстановлении добычи нефти, оказало, по всей видимости, давление на нефтяной рынок. Сегодня цены на нефть растут, цена барреля Brent прибавляет 0,24%.

Сегодня на открытии рубль может показать осторожную попытку роста. Мы снова повысили прогноз по курсу доллара до 65-66 руб., а по курсу евро до 71-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»