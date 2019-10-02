ПСБ: Ситуация в промпроизводстве - еще один аргумент в пользу близости завершения кредитного цикла

Ключевым событием вчерашнего торгового дня стала публикация индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM. В то время как консенсус-прогноз предполагал возвращение индекса на территорию роста (выше 50 пунктов), реальные цифры продемонстрировали продолжение ухудшения ситуации в отрасли – индекс от ISM опустился до 47,8 пунктов, что является минимальным уровнем с 2009 года. Промышленные индексы деловой активности вчера также были опубликованы и по ряду европейских стран, но цифры по европейской экономике в среднем вышли близко к уровням ожиданий, поэтому большого влияния на рынки статистика из ЕС не оказала.

Слабая статистика по деловой активности в производстве является еще одним аргументом в пользу идеи близости завершения краткосрочного кредитного цикла в экономике. Если посмотреть на оценку финансовых результатов американских компаний, то показатель прибыли на акцию для индекса S&P 500 уже почти год находится на одном уровне, а во втором-третьем квартале даже демонстрировал символическое снижение. Большое значение для дальнейшего восприятия перспектив роста прибылей компаний будет иметь старт сезона корпоративной отчетности за третий квартал, активная стадия которого начнется через полторы недели.

С точки зрения публикации значимой макростатистики сегодняшний день будет интерес только публикацией данных по американскому рынку труда от ADP, но в четверг-пятницу определенно большого внимания будет заслуживать выход статистики по деловой активности в сфере услуг ЕС и США, а также состоянию рынка труда США от официальных властей. Еще одной темой сегодняшнего дня может стать представление британским премьер-министром Б.Джонсоном плана Brexit, который, как сообщает Telegraph, будет включать «две границы» (регуляционная граница между Великобританией и Северной Ирландией и таможенных проверок между Северной Ирландией и республикой Ирландия).

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги умеренным ростом на 0,4% по индексу Мосбиржи, но почти весь этот рост был обусловлен позитивной динамикой акций Лукойла, прибавивших 2,7% на новостях о запуске нового байбека. Сегодня видим перспективы повторного теста локальных минимумов в районе 2740-2750 пунктов.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"