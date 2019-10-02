ИК «Фридом Финанс»: Лукойл начинает buyback

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи во вторник вырос на 0,5%. Основное влияние на динамику цен оказал ряд позитивных идей в отдельных бумагах. Внешний фон неоднороден. Администрация США частично опровергла сообщение агентства Bloomberg, заявив о том, что озвученные агентством планы принудительного делистинга китайских компаний с американских бирж и введения ограничения на американские инвестиции в компании КНР «более чем на половину крайне неточны или однозначно неверны». Эта информация поддержала рыночный спрос, но не сняла всех опасений. Впрочем, активизация административных нерыночных мер регулирования на рынках развитых стран все последние годы была одной из ключевой угроз для сектора инвестиций в «риск». Индекс деловой активности в Еврозоне достиг 7-летнего минимума. Информация сопровождалась активизацией продаж, хотя свидетельствует в пользу применения дополнительных мер стимулирования экономики ЕС.

ПАО «Лукойл» (+2,65%) объявило новую программу обратного выкупа акций на сумму $3 млрд. Исходя из цены закрытия 30 сентября в $82,74 за бумагу, компания может выкупить 36,3 миллиона акций, что эквивалентно 5,1% ее уставного капитала. Программа продлится до 30 декабря 2022 года.

ПАО «Полюс» (+0,05%), в соответствии с дивидендной политикой, направит на дивиденды за полугодие $328 млн (30% EBITDA), что соответствует дивидендной доходности в 2,3%. Для ценной бумаги, хеджирующей риски инфляции за счет зависимости показателей эмитента от цен на золото, это приемлемый, соответствующий аналогам уровень.

Ожидаем повышения рынка под влиянием восстановления цен на металлы и нефть. Целевой диапазон закрытия индекса Мосбиржи: 2755-2780 п. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 64,45-66,30.