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Курсы валют ЦБ РФ на 2 октября: 65,4399 руб/доллар США и 71,4669 руб/евро

2 октября 2019
ЦБ РФ с 3 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,4399 руб.
  • 1 евро - 71,4669 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,5448 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3729 р. (0,57%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6220 р. (0,88%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5216 р. (0,57%).

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