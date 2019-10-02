Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 октября: 3 067,0100 руб/1 г золота и 35,7900/1 г серебра
2 октября 2019
ЦБ РФ с 2 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 067,0100 руб.
- 1 грамм серебра - 35,7900 руб.
- 1 грамм платины - 1 843,0100 руб.
- 1 грамм палладия - 3 487,2800 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,5901 р. (0,80%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0700 р. (0,20%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
79,3700 р. (4,13%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
27,0301 р. (0,77%).
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