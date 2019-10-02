Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 октября: 3 067,0100 руб/1 г золота и 35,7900/1 г серебра ЦБ РФ с 2 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 067,0100 руб.

1 грамм серебра - 35,7900 руб.

1 грамм платины - 1 843,0100 руб.

1 грамм палладия - 3 487,2800 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,5901 р. (0,80%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0700 р. (0,20%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 79,3700 р. (4,13%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,0301 р. (0,77%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ СИА /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



