ИАЦ «Альпари»: Рубль пробует отыграть потерянное

Рубль в среду днем пробует развернуть тренд последних нескольких дней и отыграть часть потерянного. Доллар США сейчас торгуется по 65,19 руб., но легко может вернуться к 65,35. Пара евро/рубль консолидируется возле 71,24.

Краткосрочно, «американец» способен торговаться в диапазоне 64,85-65,25 руб., евровалюта — 71,00-71,55 руб.

Определенным риском является техническая картина в паре евро/доллар на мировом валютном рынке, где видны сигналы, отражающие возможность бурного подъема основной валютной пары. Кроме того, внешний фон не отличается сейчас оптимизмом, а волатильность в нефти не позволяет рублю рассчитывать на поддержку с этой стороны.

Если посмотреть на поведение рубля более широко, то видно, что предпосылок для его заметного ослабления мало, но и поводов для роста тоже нет.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»