ПСБ: Еще один шаг вниз

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



- В среду российский фондовый возобновил негативную динамику, чему способствовал внешний фон. Так, на рынке энергоносителей, на фоне роста запасов нефти в Штатах, ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 2%, что поддержало российских «медведей». Также продажам в наших активах способствовала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли более 2,5%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 1,8%. На таком фоне к 18.10 мск. индекс МосБиржи снизился на 1,3%, уйдя в район 2722 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги ИнтерРАО и НЛМК, упавшие на 2,9%. Лучше рынка торговались акции Алросы, прибавившие 0,9%, и Ростелекома, удержавшие позиции у уровней закрытия вторника. В рамках сегодняшней сессии благодаря внешнему фону «медведи» смогли сохранить инициативу и возобновить негативную динамику. При этом, пробив поддержку на уровне 2730 пунктов, они подтвердили развитие коррекционного сценария, ближайшей целью которого выступает уровень 2680 пунктов. С технической точки зрения, в сложившихся обстоятельствах, главной задачей «медведей» выступает пробой августовских минимумов, установленных в районе 2615 пунктов, что закончит формирование модели «двойная вершина» с целью реализации в районе 2400 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль удержал позиции у уровней закрытия вторника. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро понесли символические потери, торгуясь в районе 65,2 и 71,4 рубля соответственно. Стоит отметить, что российская валюта сегодня двигалась на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, она получила поддержку со стороны валют развивающихся рынков. С другой, давление на рубль оказывал провал на рынке энергоносителей. При этом, пара USD/RUB в ходе торгов предприняла неудачную попытку пробоя сопротивления, расположенного на уровне 65,5 рубля, в следствии чего можно говорить о попытке американской валюты закрепиться в диапазоне 65 – 65,5 рубля.