ПСБ: Инфляционная пауза затянулась. Снижаем ключевую ставку в октябре?

По предварительным оценкам в сентябре дефляция сохранилась (менее -0,15% м/м). В годовом выражении уровень инфляции составил 4%, что соответствует нижней границе сентябрьского прогноза ЦБ на 2019 год (4%-4,5%). До конца года инфляция опустится существенно ниже прогнозных оценок Банка России (мы прогнозируем 3,7%, прогноз МЭР 3,6%-3,8%). Причем, если остаточные дефляционные процессы распространятся на начало октября, итог года по инфляции может оказать еще ниже.

В сентябре также усилилось снижение инфляционных ожиданий населения (они достигли минимума с мая 2018 года). В то же время, новые локальные минимумы (с февраля 2018 года) обновили сезонно очищенные ценовые ожидания предприятий. Дефляция в производственном сегменте (все три летних месяца минус, а годовой уровень индекса цен производителей опустился до 0,3%) уже негативно сказывается на динамике финансового результата корпораций – если в первом полугодии рост сальдированной прибыли составлял 30-40% г/г, то во втором полугодии рост замедлился ниже 20%.

Надо понимать, что собственные ресурсы компаний – это основной ресурс для инвестиций (около 60% финансирования). В условиях низкой прибыли для своих проектов предприятия будут привлекать кредиты. Если процентные ставки будут завышены, то закрепление инвестиций на уровне 25% ВВП (сейчас около 20%) может оказаться невыполнимо задачей.

С учетом фактической дефляции, все факторы указывают на необходимость более глубокого смягчения процентной политики ЦБ, чем было предусмотрено в его обновленном базовом прогнозе.

Признание регулятором глубины дефляционных процессов должно найти отражение не только в пересмотре прогноза инфляции на 2019 год. Необходима корректировка прогноза на 2020 год (Правительство прогнозирует 3%, наш прогноз 3,4%). Учитывая, что повсеместное снижение фактической инфляции и ее прогнозов отражает закрепившуюся вялость экономической активности, Банку России целесообразно пересмотреть свои ориентиры по процентной политике и усилить снижение ключевой ставки.

С учетом изложенных фактов, вероятность реализации нашего «благоприятного» сценария (два снижения ключевой ставки до конца 2019 года) приближается к вероятности базового сценария (одно снижение до конца 2019 года). Сигналом для второго снижения будет понижение Банком России прогнозов по инфляции одновременно со снижением ключевой ставки на ближайшем заседании (25 октября).

Попов Денис, ПАО "Промсвязьбанк"

