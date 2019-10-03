Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Внешний фон и макроэкономика давят вниз

3 октября 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

На рынок вернулась коррекция. Большинство акций закрылось на отрицательной территории. Индекс Мосбиржи упал до минимума с конца августа. Лидерами стали акции АЛРОСЫ (+0,98%). Лидерами снижения стали бумаги Мосбиржи (-3,66%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-65,50.

Отрицательная динамика обусловлена внешним фоном и макростатистикой. В Великобритании объявлено об усилении вероятности Brexit без соглашения, в США вышли разочаровывающие данные с рынка труда и ипотечного кредитования. В СМИ отмечают замедление мировой торговли и снижение доли доллара в расчетах. В России ожидается рост промпроизводства в пределах 2,2%, однако вместе с тем снижается оптимизм предпринимателей. Индекс PMI в обрабатывающих отраслях упал до минимума за 10 лет, сокращение промышленных заказов происходит самыми сильными темпами за несколько лет, при этом денежно-кредитные условия за этот период улучшались. 

Газпром (-1,32%) достроит Северный поток к Новому году и сохранит транзит через Украину. При отсутствии соглашения на новых условиях, контракт может быть продлен на год на прежних условиях. Мы полагаем, что низкая вероятность увеличить объем прокачки до 45-60 млрд куб. м, в чем заинтересован ЕС, однако ввод в строй СП-2 усилит переговорные позиции Газпрома. Новость не является неожиданной, реакция рынка минимальная.

Ожидаем отрицательную динамику. Снижение может продолжиться на плохих статданных. На локальном рынке в фокусе закрытие реестра ГМК Норникеля на дивиденд. Ожидаем закрытие индекса Мосбиржи в диапазоне 2700-2750 п. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 64,50-65,50.


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