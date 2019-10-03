ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2700-2740 пунктов

Российские фишки утром в четверг торгуются разнонаправлено. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся около нуля. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2700-2740 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $57,5, теряя 0,33%. Рубль в легком плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 65,0-65,3, евро/рубль — 71,1-71,4. Евро/доллар – 1,095.

Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн руб. ($15,5 млрд). Это больше, чем за предыдущие пять лет. Список крупных получателей кредитов в ведомстве не разглашают, но, вероятно, в их число войдут Турция, Индия и Иран. Деньги зарубежным заемщикам требуются для завершения совместных проектов с российскими партнерами.

Кроме того, будут профинансированы покупатели российской продукции. При этом РФ вернет себе в 2020–2022 годах от выданных ранее кредитов значительно меньше — 370 млрд руб. ($5,4 млрд). Россия проводит активную экспансию на внешних рынках, кредитная экспансия выглядит логичным продолжением торговой. При этом для России это не самые большие деньги. Международные резервы Российской Федерации превышают $500 млрд.

Банк России разместил в Китае 13,4% всех своих золотовалютных активов на конец марта текущего года. Такие данные содержатся в статистике, опубликованной на сайте российского регулятора, которая традиционно выходит с полугодовым лагом. Инвестиции в Китай за год выросли на 8,7 процентных пункта, что позволило Поднебесной занять первую строчку по иностранным вложениям России.

Распределение золотовалютных активов России:

Золото в хранилище ЦБ РФ — 18,2%;Китай — 13,4%;Германия — 13,2%;Франция — 11,6%;Япония — 10,2%;США — 9,2%;Великобритания — 5,9%;Межгосударственные организации — 4,3%;Нидерланды — 2,5%;Канада — 2,3%;Прочие страны — 9,3%.

Банк России преимущественно вкладывается в государственные облигации либо облигации с госгарантиями. Разговоры о том, что американцы могут заморозить российские резервы шли постоянно. Шаг для штатов, конечно, рисковый, можно потерять статус первоклассного заемщика. Однако в Москве, вероятно, решили не рисковать. Стоит напомнить, что пик российских вложений в гособлигации США пришелся на февраль 2013 года, тогда инвестиции достигли $164,3 млрд. Вывод резервов из американских госбумаг Россия начала в 2014 году на фоне введенных санкций.

На самом деле, Москва сделала ставку не на Китай, а на золото. И здесь уже не экономическая, а политическая логика. Поскольку США является крупнейшим мировым потребителем, в том числе крупнейшим потребителем для эмитентов трёх альтернативных валют (евро, юаня и йены), и в долларах США номинированы валютные резервы большинства стран мира (в значительно большей степени, чем у РФ), всю мировую экономику в случае американского дефолта ждёт коллапс. И вот тогда долларовые, евровые, йеновые и юаневые бумаги в наших резервах превратятся в абсолютно бесполезные единички и нули на дисках компьютеров.

Россия полностью готова и к мировой войне, и к мировому кризису.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»