ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - рынок начинает подготовку к NFP

В среду, 2 октября, торги по евро завершились ростом на уровне 1,0959. Укрепление евро вызвала слабая статистика в США. Данные по занятости в США в сентябре от ADP и промышленный индекс от ISM оказались ниже прогнозных значений. Промышленный индекс от ISM снизился в сентябре до 47,8 с 49,1.

Снижение индекса вызвало у инвесторов опасения относительно замедления мировой экономики. Падение американских фондовых индексов сопровождалось падением доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних облигаций снизилась до 1,5824.

В среду, как и во вторник, пару евро/доллар вверх развернула американская статистика. Теперь покупателям открылась дорога к 1,10. Единственное, что их сейчас будет останавливать, это пятничный отчет NFP. Поддержка расположена на уровне 1,0922. Не забываем, что внешний фон (Брекзит, повышение пошлин США на европейские товары, мягкая политика ЕЦБ, общее ослабление доллара) противоречивый. На нем цена может резко менять направление движения.

По прогнозу я рассмотрел боковое движение в преддверии выхода пятничного отчета Non-Farm Payrolls. Поскольку индекс деловой активности ISM в промышленном секторе вышел хуже ожиданий, то реакция на отчет NFP будет сильная. А значит, к нему нужно подготовиться. В 17:00 выйдет индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь. Сервисный индекс оказывает на рынок большее влияние, чем производственный.

С 10:50 по 12:30 мск выйдут индексы деловой активности для сферы услуг за сентябрь во Франции, Германии, еврозоне, Британии.

В 12:00 мск еврозона выпустит индекс цен производителей за август и заявит об изменении розничных продаж за август.

В 15:30 мск США заявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице.

В 16:45 мск США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за сентябрь, в 17:00 - индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь, данные об изменении объема производственных заказов за август.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»