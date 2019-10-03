ИАЦ «Альпари»: Российский рынок настроен продолжить снижение

Цены на нефть в среду вновь заметно снизились. Торги стартовали с $59,1 за баррель марки Brent, и в начале дня цена незначительно подросла до $59,3. Затем последовало резкое снижение к $57,0, а завершился день чуть выше, вблизи $57,3. Цены упали после того, как данные указали на больший, чем ожидалось, рост запасов нефти в США, и после обнародования слабых результатов в секторе занятости США, указавших на замедление экономики. Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 27 сентября, на 3,1 млн баррелей до 422,6 млн баррелей, сообщило Управление энергетической информации. Уровень занятости в частном секторе США в августе не дотянул до прогнозов аналитиков, прибавив опасений по поводу замедления экономики. Утром четверга нефть торговалась с небольшим повышением к вчерашнему закрытию, вблизи $57,4 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $56,9-57,9 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $56,9-68,7. В случае возможного пробития поддержки на $56,9 откроется дорога для снижения цены к $55,7 за баррель.

Неопределенность с Брекзитом и слабые данные с рынка труда США отправили накануне большинство основных западных фондовых индексов вниз. На таком неблагоприятном фоне снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 1,43%, долларовый индекс РТС на фоне незначительного укрепления рубля снизился меньше, на 1,17%. Среди лидеров снижения – акции самой «МосБиржи» (-3,66%) и «Интер РАО» (-2,98%). Американский индекс Dow 30 просел при этом на 1,86%. Утром четверга индексы стран АТР дружно снижались на 0,6-2,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 884 п., на 0,13% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Продолжение падения на азиатских рынках задает неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который также может продолжить снижение. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2690-2745 пунктов, по индексу РТС — 1300-1325 пунктов.

Иностранные валюты изменились в среду к рублю незначительно и разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже, доллар подешевел до 65,1950 руб. (-7 коп.), а европейская валюта выросла до 71,4250 руб. (+4 коп.). Разнонаправленная динамика была связана с ростом пары EUR/USD с 1,0930 до 1,0960. Утренняя неопределенность нефтяных котировок приведет к нейтральному началу торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,5-65,8 руб., для европейской валюты — 69,7-71,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»