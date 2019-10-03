ИАЦ «Альпари»: Влияние интервенций на курс будет слабым

Минфин в октябре немного увеличит плановые закупки иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу. На эти цели будет направлено 212,7 млрд руб. Операции по покупке валюты будут проводиться в период с 7 октября по 7 ноября 2019 года. Ежедневный объем закупок, таким образом, составит 9,2 млрд руб. К ежедневному объему плановых покупок валюты добавляются еще 2,8 млрд руб. Это «докупки», которые компенсируют выпавшие из-за действия моратория на интервенции в августе-декабре 2018 года.

Влияние интервенций на курс рубля будет слабым, мы по-прежнему ориентируемся на коридор по паре доллар/рубль в районе 64-66. При этом мы считаем, что в текущей ситуации дальнейшее увеличение финансовых резервов правительства является бессмысленным. Как известно, правительство может погасить свои обязательства в один клик. Плюс, с нашей точки зрения, России стоит переходить к политике более сильного рубля, хотя это, конечно, и ударит по экспортерам. Однако, доверие к национальной валюте, валютный кризис конца 2014 года постепенно забывается, а приток капитала и доступ к качественным импортным товарам и технологиям - более значимые вещи.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»