ИАЦ «Альпари»: Рубль пытается корректироваться

В четверг рубль слегка корректируется в парах с иностранными валютами, но это, скорее, слабое колебание внутри тренда, чем попытка развернуть тенденцию.

Инфляция в России достигла цели Центробанка РФ — отметки в 4%. Все бы ничего, но инвесторам эта информация оказалась совершенно неинтересной, потому что мало кто действительно верит, что индекс потребительских цен далее не пойдет вверх и не наберет темпов роста. Кроме того, нет полной уверенности в том, что для Центробанка это станет аргументом для понижения ключевой ставки и в октябре, и в декабре. Сейчас рыночные ожидания закладывают только одно понижение уровня ставки до конца текущего года.

Нефть все еще под давлением, и это нервирует участников торгов. Баррель Brent успел спуститься к $57,62 и вполне может отступить к $55, если инвесторы так и не найдут поводов зацепиться за текущие отметки.

Однако для рубля большее значение сейчас имеет не поведение нефти и состояние долгового рынка, а отношение мировых инвесторов к риску. Вот здесь все довольно шатко, «россиянин» слегка восстанавливается после предыдущих потерь, но стратегически смотрится не слишком уверенным.

Доллар США консолидируется около 65,07 руб., но легко может вернуться к повышению с целью на 65,50. Евро/рубль торгуется по 71,27, краткосрочный коридор движения — 71,05-71,40.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»