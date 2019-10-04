ПСБ: К вечеру отыграли большую часть потерь

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



- В четверг российский фондовый рынок смог удержать позиции в близи уровней закрытия предыдущего дня. Отметим, что в первой половине торгов продажи преобладали и лишь к концу сессии на улучшении внешнего фона нашему рынку удалось отыграть большую часть потерь. Так, к вечеру ближайший фьючерс на нефть марки Brent, отступая в ходе торгов в район 56 долларов, терял лишь порядка 0,3%, торгуясь в районе 57,4 доллара за баррель. В Европе основные индексы ближе к закрытию прибавляли в пределах 0,5%, а в США, после негативного открытия, Dow Jones и S&P500 смогли в ходе первых часов торгов выйти на положительную территорию. На таком фоне к 18.30 индекс МосБиржи снизился на 0,3%, отступив в район 2711 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ММК и Распадской, потерявшие более 2,2%. Лучше рынка торговались Россети и Сургутнефтегаз, прибавившие 2,7% и 1,8% соответственно. В ходе сегодняшней сессии «медведи» сделали существенный шаг к ближайшей цели снижения, расположенной на уровне 2680 пунктов, в результате чего индекс МосБиржи в моменте отступал ниже 2700 пунктов, но не смогли удержать эти уровни. Улучшение внешнего фона способствовало активизации покупок, связанной в частности с желанием части игрок зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подрос на символические 0,03%, торгуясь в районе 65,2 рубля, евро прибавил 0,3%, поднявшись до 71,7 рубля. Отметим, что «медведи» в американской валюте в ходе сегодняшней сессии предприняли очередную попытку протестировать поддержку на уровне 65 рубля. Однако, как и днем ранее, им не хватило сил для достижения этого уровня. В результате доллар продолжает консолидироваться в диапазоне 65 – 65,5 рубля, опираясь в своем движении на внешние факторы, такие как динамика валют ЕМ и ситуация на рынке энергоносителей. При этом мы не видим в текущий момент сильных внутренних драйверов для российской валюты.