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ИАЦ «Альпари»: Перевес сил на рынке на стороне <медведей>

4 октября 2019
Рынок акций РФ в четверг к вечеру остается в «красной» зоне. Индекс МосБиржи отступил к концу дня до 2710 пунктов, и ключевая поддержка 2700 пунктов совсем рядом. При ее пробое «медведям» откроется дорога в область 2675 пунктов. Индекс РТС балансирует возле 1310 пунктов.

Акции «Россетей» сегодня во главе спроса. Бумага в первой половине дня обновляла минимумы пяти недель, после чего рынок начал выкупать эти продажи. Вероятность сползания ниже все еще есть, но если акции задержатся около 1,1800 руб., можно будет рассчитывать на их возвращение в область 1,2000 руб.

В бумагах «Сургутнефтегаза» идет консолидация в пределах 34,00-37,00 руб., и сегодняшний локальный подъем тут мало что меняет.

Акции «Аэрофлота» сегодня вышли за нижнюю границу бокового торгового канала 101,22-104,28 руб. и спустились к 100,50 руб. Конъюнктура не располагает пока к коррекции, хотя низкая стоимость нефти на товарно-сырьевых биржах могла бы хотя бы удержать бумаги от дальнейшего провала.

Рубль к вечеру консолидируется в парах с иностранными валютами и почти не движется. Доллар США стоит около 65,15 руб., краткосрочно может оставаться в пределах 65,00-65,45. Евро выглядит неплохо рядом с 71,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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