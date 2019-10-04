ИАЦ «Альпари»: Рубль и нефть не поддались панике

В четверг, 3 октября, рубль с трудом вырвал рост у доллара, а с единой европейской валютой «россиянину» удалось добиться только паритета. К закрытию торгов четверга обменный курс доллара расчётами «завтра» немного снизился, на 6 коп. (-0,1%), до 65,13 руб. Обменный курс евро по отношению к рублю в четверг не изменился и остался на уровне в 71,42 руб.

Цена на нефть в четверг постепенно восстанавливалась после произошедшего в среду обвала. Так, в четверг цена нефти сорта Brent выросла на 0,17%, до $57,45 за баррель. Паника на мировых финансовых рынках улеглась, и это стало позитивным фоном и для рынка нефти. Кроме того, министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя», заявил о том, что в «ОПЕК+» пока не видят кризисной ситуации на рынке нефти, из-за которой надо было бы поспешно собираться и принимать решение о новом ограничении добычи нефти. Сегодня с утра цена на нефть продолжает умеренный рост, цена барреля Brent в данный момент повышается на 0,57%.

В России некоторые СМИ в четверг сообщили о том, что до конца 2019 года некоторые продукты питания могут подорожать в среднем на 3-3,5% из-за сезонного фактора. А цены на молочную продукцию временно вырастут на 10% из-за введения с 1 ноября электронной ветеринарной сертификации и связанного с этим нововведением ростом затрат производителей. Производители заверяют, что повышение цен на некоторые виды продовольствия не окажут существенного влияния на уровень инфляции. Однако валютный рынок отнёсся к этим успокаивающим заверениям, как видим, настороженно. Да и ситуация на мировых рынках в целом далека от того, чтобы быть идеальной.

Сегодня при открытии торгов рубль может продолжить небольшой рост. Мы оставляем без изменений прогноз по курсу доллара в 65-66 руб., а по курсу евро — в 71-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»