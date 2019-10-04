ИАЦ «Альпари»: Открытие российского рынка пройдет нейтрально

В четверг внутри дня цена на нефть предприняла попытку интенсивного снижения, но в результате завершила день в небольшом плюсе. Торги начались с отметки $57,2 за баррель марки Brent, и в первой половине дня проходили в «боковике». Во второй половине дня в США вышли откровенно слабые недельные по рынку труда и месячные данные по деловой активности. Доллар и американские индексы тут же полетели вниз. За ними последовала и нефть, пробила поддержку на $56,9 и провалилась до $55,9 – минимального значения с первой половины августа. Однако это падение было быстро «выкуплено», в течение нескольких часов цена поднялась до $57,8 и завершила день вблизи $57,4. Утром пятницы нефть торговалась с незначительным повышением, около $57,7 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $57,2-58,3 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после вчерашнего «прокола» поддержки на $56,9 расширился до $55,7-68,7. Вечером выйдет отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число снизилось на шесть единиц, до 713 штук.

Основные западные фондовые рынки закрылись в четверг по-разному. Большинство европейских снизилось на фоне отсутствия прогресса в переговорах по Брекзиту. Американский рынок серьезно упал на слабой макроэкономической статистике, но к концу торгов ему удалось восстановиться и выйти в плюс. На этом неоднозначном фоне снизились и российские рынки. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,44%, долларовый индекс РТС снизился чуть сильнее, на 0,51%. Среди лидеров снижения – X5 (-4,71%) и «М-видео» (-3,54%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,47%. Утром пятницы основные индексы стран АТР торговались разнонаправленно. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 910 п., на 0,07% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Незначительный утренний рост нефти и неопределенность на азиатских площадках не дают четких сигналов перед открытием рынка российских акций, торги начнутся нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2680-2735 пунктов, по индексу РТС — 1295-1320 пунктов.

А рубль, в отличие от акций, накануне хоть и немного, но укрепился. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 65,1275 руб. (-6,75 коп.), а европейская валюта снизилась до 71,4025 руб. (-2,25 коп.). Утренний незначительный рост нефтяных котировок может поддержать умеренное укрепление рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,5-65,8 руб., для европейской валюты — 70,7-72,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»