ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2700-2730 пунктов

Российские фишки утром в пятницу торгуются разнонаправлено. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2700-2730 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $57,55, теряя 0,24%. Рубль торгуется без четкой динамики. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 65,0-65,3, евро/рубль – 71,3-71,6. Евро/доллар – 1,097. Два чиновника Федеральной резервной системы сигнализировали, что они готовы к очередному снижению ставок, после того как данные показали замедление роста активности в сфере услуг США. Данный сценарий и новое QE – очень вероятный сценарий.

Но главное, конечно, «Газпром» – мечты сбываются. Необходимости в поиске дополнительных альтернативных маршрутов газопровода «Северный поток-2» пока нет, есть хороший шанс получить разрешение на строительство от Дании, заявил журналистам глава австрийской OMV Райнер Зеле. Проект строительства газопровода завершен на 83%. Nord Stream 2 приступил к укладке финальной части труб. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро.

Новость очень хорошая для «Газпрома», мы много раз отмечали, что после завершения инфраструктурных проектов «Газпром» сможет направить основные денежные потоки на выплату дивидендов. Однако в отличие от рынка облигаций рынок акций всегда играет на опережение. Может это кому-то покажется смелым, но мы допускаем, что 300 или даже 400 руб. за акцию до конца года может стать реальностью. Не будем забывать, что в ноябре должна быть принята новая дивидендная стратегия компании.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»