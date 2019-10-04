Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 октября: 3 149,3999 руб/1 г золота и 36,8500/1 г серебра
4 октября 2019
ЦБ РФ с 4 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 149,3999 руб.
- 1 грамм серебра - 36,8500 руб.
- 1 грамм платины - 1 863,6700 руб.
- 1 грамм палладия - 3 545,1699 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
27,0499 р. (0,87%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5400 р. (1,49%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,8300 р. (1,35%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
84,1900 р. (2,43%).
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