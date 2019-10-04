Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 октября: 3 149,3999 руб/1 г золота и 36,8500/1 г серебра ЦБ РФ с 4 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 149,3999 руб.

1 грамм серебра - 36,8500 руб.

1 грамм платины - 1 863,6700 руб.

1 грамм палладия - 3 545,1699 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,0499 р. (0,87%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5400 р. (1,49%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,8300 р. (1,35%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 84,1900 р. (2,43%) .

dims

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/ СИА /

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