Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 октября: 3 156,0000 руб/1 г золота и 36,8100/1 г серебра ЦБ РФ с 5 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 156,0000 руб.

1 грамм серебра - 36,8100 руб.

1 грамм платины - 1 848,2300 руб.

1 грамм палладия - 3 472,7500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,6001 р. (0,21%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0400 р. (0,11%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,4400 р. (0,83%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 72,4199 р. (2,04%) .

dims

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