Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 октября: 3 156,0000 руб/1 г золота и 36,8100/1 г серебра
5 октября 2019
ЦБ РФ с 5 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 156,0000 руб.
- 1 грамм серебра - 36,8100 руб.
- 1 грамм платины - 1 848,2300 руб.
- 1 грамм палладия - 3 472,7500 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,6001 р. (0,21%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0400 р. (0,11%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,4400 р. (0,83%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
72,4199 р. (2,04%).
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