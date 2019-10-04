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ИК «Фридом Финанс»: Все внимание на трудовую статистику

4 октября 2019

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили сессию 3 октября в плюсе, отскочив после двухдневного снижения. S&P500 внутри сессии падал на 1,1%, но все по итогам дня сумел вырасти на 0,80%, до 2911 пунктов. Страхи инвесторов усилились после слабых данных PMI в сфере услуг, однако усилившиеся ожидания по снижению ставок вернули оптимизм. Инвесторы предполагают, что признаки замедления экономики вынудят ФРС понизить процентные ставки третий раз за год в конце октября. Все 11 секторов, входящих в S&P500 закрылись в плюсе. 

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня без единой динамики в преддверии важного отчета по рынку труда в США. Смешанным настроениям способствуют слабые макроэкономические данные последних дней. В то же время усилились ожидания по снижению ставок ФРС, что может положительно повлиять на экономику. В сегодняшнем выступлении Джером Пауэлл может подтвердить либо опровергнуть предположения инвесторов в отношении своей дальнейшей политики. 

Японский Nikkei прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng падает на 1,1%. Шанхайская фондовая биржа до 7 октября не работает ввиду празднования 70-летия КНР. Европейские площадки растут на 0,1%. 

Спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских обязательств США опустилась ниже 1,55%. Золото продолжает восстановление и торгуется выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent отскочила вверх и движется к $59 за баррель. Аппетит к риску сегодня невысокой. Результаты индекса S&P500 сегодня будут зависеть от отчета по рынку труда и комментариев главы ФРС в отношении курса дальнейшей монетарной политики. Слабый отчет может усилить «медвежьи» настроения на рынке. В то же время усилившиеся ожидания насчет снижения ставки способны смягчить негативный настрой инвесторов. К тому же пятница — традиционный день для фиксации позиций, поэтому мы не ждем резкого роста на рынке. В этих условиях индекс S&P500, вероятно, останется ниже 2925 пунктов. 

Как уже было сказано выше, особое внимание инвесторов сегодня будет сосредоточено на сентябрьском отчете по рынку труда. Экономика США замедляется, и на фоне слабых данных PMI вполне вероятно, что темпы роста найма останутся на скромных отметках августа, составив 130-140 тыс. В то же время безработица способна остаться на уровне 3,7%. Интересно также отследить и динамику заработных плат. Устойчивый рост зарплат важен для сохранения роста потребления. 

Техническая картина по-прежнему выглядит негативно. S&P500 остается под 100-дневной средней. Вчерашний отскок вверх не сопровождался объемами торгов больше среднего, что говорит о слабости позиций «быков». Индикатор RSI находится выше значений, сигнализирующих о перепроданности. Следовательно, шансы, что давление на индекс широкого рынка сохранится, высоки. Следующей поддержкой для него выступает 200-дневная средняя, расположенная в районе 2837 пунктов. Наш ориентир по индексу S&P500 на среднесрочную перспективу: диапазон 2825-3025 пунктов. 


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