Комментарии

ИАЦ «Альпари»: «Рубль отыграет часть падения

5 октября 2019

Новости этой недели продолжают циркулировать в деловых кругах и привлекать внимание власти на разных уровнях. Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин обратил внимание на провал индекса PMI обрабатывающей отрасли РФ в сентябре и указал, что он как минимум вызывает тревогу. Однако, как говорит Орешкин, здесь все-таки стоит смотреть на долгосрочную перспективу, потому что сам по себе индикатор достаточно волатильный. Напомню, что PMI в обработке, по наблюдениям IHS Markit, в сентябре ушел к минимуму с мая 2009 года и составил всего 46,3 пункта. Он и так ранее был в депрессивной зоне ниже 50 пунктов, а сейчас отступил еще дальше.

Обрабатывающая промышленность — это не только производство продуктов и товаров потребления, это еще и выпуск средств самого производства. Падение здесь закономерно обращает внимание на снижение численности рабочих мест. Официальная статистика по безработице нам, скорее всего, ухудшения показателей не отразит в силу специфики расчетного механизма, но они точно будут. 

Бизнес не может и не хочет работать, когда у него: а) нет доступа к дешевым заемным средствам; б) нет уверенности в потребительском спросе; в) он задушен налогами, сборами и регламентами; г) его постоянно пытаются оптимизировать, улучшить и вывести на «светлую» финансовую сторону. Бизнес заставили максимально легализоваться, и он это сделал. Но получил ли он взамен то, что ему было обещано в виде средств, механизмов поддержки и устойчивой базы сбыта? Ответ очевиден. В таких условиях работают или компании слишком большие, чтобы им позволили остановиться, или слишком мелкие, которые пока никому не интересны.

В пятницу рубль корректируется после довольно стрессовой недели в парах с иностранными валютами. Доллар США отступает к 64,81 руб., может просесть до 64,65, но вечер обещает быть волатильным из-за потока статданных из-за океана и выступлений ряда американских монетарных политиков, включая Пауэлла. Евро смотрится неплохо около 71,13 руб., но мы говорим «неплохо» всякий раз, когда евровалюта не пытается камнем сорваться вниз.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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