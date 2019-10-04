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ИАЦ «Альпари»: «Евро снижением отреагировал на отчет NFP

4 октября 2019

Торги в Европе проходят относительно спокойно. Перед публикацией отчета по рынку труда в США пара евро/доллар торговалась на уровне 1,0982.

Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за сентябрь увеличилось на 136 тыс. при прогнозе 140 тыс. Показатель за июль был пересмотрен с 129 тыс. до 166 тыс., за август — с 130 тыс. до 168 тыс. Общий пересмотр составил +45 тыс.

Средний почасовой заработок 0,0% м/м (прогноз был +0,3%). Доля экономически активного населения сохранилась на отметке 63,2 Безработица снизилась с 3,7% до 3,5%.

Опубликованные накануне данные по активности в промышленности и секторе услуг подорвали позиции доллара, поэтому этот отчет важен для регулятора. Инвесторы начали думать, что замедляющаяся экономика балансирует на грани рецессии на фоне сохраняющейся торговой напряженности между США и Китаем.

Заместитель председателя ФРС США Ричард Кларида заявил, что замедление мировой экономики бьет по экономике США, однако в целом американская экономика находится в хорошем состоянии. Кларида отметил, что ФРС будет действовать исходя из экономической ситуации.

Курс евро сначала отреагировал ростом на снижение показателя NFP, затем на пересмотре предыдущих показателей в сторону повышения и снижения безработицы снизился на 40 пунктов, до 1,0957.

В 21:00 мск запланировано выступление Джерома Пауэлла. Именно его выступления сейчас и будут ждать участники рынка, чтобы получить ответ от него, какие меры примет регулятор для стимулирования американской экономики.

Владисав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 


/ СИА /
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