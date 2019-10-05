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ИАЦ «Альпари»: «Медведи» просто так не уйдут с рынка

5 октября 2019

К вечеру пятницы российский рынок акций движется разнонаправленно. Казалось бы, после столь энергичной недели инвесторы должны были бы спокойно фиксировать позиции и уходить на выходные, дабы привести нервы в порядок, но нет. Индекс МосБиржи консолидируется возле 2700 пунктов, но ниже пока не сползает. Индекс РТС подрос за счет валютной качки и зацепился за рубеж 1315 пунктов.

Краткосрочно, рублевый индикатор может оставаться в пределах 2680-2755 пунктов, но в том случае, если на авансцену вернется массовый уход от рисков, индекс МосБиржи направится к 2655 пунктов. Для индекса РТС ориентировочный коридор колебаний составляет 1305-1355 пунктов.

В лидерах продаж сегодня фигурируют акции «НорНикеля» (-4,4%). Бумаги первый день торгуются без дивидендов, и этот рывок вниз вполне закономерен. Через пару дней акции могут войти в диапазон 15700-16000 руб., откуда, при благоприятном развитии событий, инвесторы могут начать покупать бумагу к цели на 16500 руб.

Рубль к вечеру быстро набирает силу в парах с иностранными валютами. Доллар США отступил к 64,65 руб., поддержка стоит в области 64,50/64,55, и она выглядит сейчас вполне прочной для того, чтобы устоять. Пара евро/рубль ушла-таки под 71,00, хотя в это очень не хотелось верить. Евровалюта, как ни крути, довольно слаба фундаментально, поэтому и поддается при малейшем напоре. Сейчас пара евро/рубль имеет все шансы отойти к 70,75.

Покупать ли валюту сейчас, на коррекции? Пока рынком правят эмоции и эффект толпы, не нужно стоять у него на пути.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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