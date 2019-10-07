ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - идеальные условия для рывка к 1,0995

По итогам недели наибольший рост по отношению к доллару США продемонстрировала японская йена (+0,96%). Меньшее повышение показали британский фунт (+0,38%), евро (+0,33%), новозеландский доллар (+0,31%) и австралийский доллар (+0,10%). В минусе закрылись канадский доллар (-0,52%) и швейцарский франк (-0,46%).

Пара евро/доллар закрылась ростом на 0,11%. Высокая волатильность наблюдалась на американской сессии после публикации обзора рынка труда в США. Данные по рынку труда вышли неплохие, чем снизили опасения рецессии в США (безработица сократилась, показатели за июль и август были пересмотрены в сторону повышения). Негативным моментом в отчете стали данные о зарплатах.

Влияние отчета о занятости было недолгим, поскольку внимание инвесторов сфокусировалось на политической напряженности в США и предстоящих торговых переговорах с Китаем. На новостях курс евро вырос до 1,0997, с которого опустился до 1,0957. Высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла никак не отразились на рынке. Пара евро/доллар нашла точку баланса на уровне 1,0980.

На момент написания обзора евро стоит 1,0977. Цена находится выше трендовой линии и линии баланса. Осциллятор стохастик спустился в зону покупок. Идеальные условия для того, чтобы рвануть вверх к 1,0995. Из-за понедельника рост выше 1,10 пока не рассматриваю.

Экономический календарь пустой на важные события. Зона сопротивления для покупателей – 1,1009-1,1013, по восходящему каналу – 1,1040. Трендовая линия располагается на уровне 1,0971. Ее пробой отменит сценарий на рост. Из-за положения стохастика может быть ложный пробой. Будьте бдительны.

В 10:00 мск выйдут данные об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за сентябрь.

В 10:30 мск Британия опубликует индекс цен на жилье от Halifax за сентябрь.

В 11:30 мск еврозона представит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за октябрь.

В 17:20 мск с речью выступит член FOMC Нил Кашкари.

В 22:00 мск в США выйдут данные об изменении объема потребительского кредитования за август.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»