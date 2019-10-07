ПСБ: На этой неделе в центре внимания, вероятно, будет находиться очередной раунд торговых переговоров

Несмотря на локальный рост оптимизма на рынках в конце прошлой торговой недели, общий внешний фон можно оценить как смешанный. Ключевым событием пятничного торгового дня стала публикация данных по американскому рынку труда. Согласно этой статистике, в сентябре американская экономика сгенерировала 136 тыс. рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы снизился с 3,7% до 3,5%, а рост почасовой заработной платы замедлился с 3,2% до 2,9%. Подобная статистика воспринимается участниками рынка позитивно – темпы роста новых рабочих мест чуть ниже консенсуса, но вполне приемлемы при текущем состоянии занятости, уровень безработицы обновил минимумы, а слабые темпы роста зарплат не создают инфляционного давления, что теоретически позволяет Федрезерву с большей вариативностью подходить к принятию решений по ставке.

Текущая торговая неделя представляет интерес в первую очередь ожидаемым новым раундом торговых переговоров США-Китай (ожидается, что переговоры стартуют в четверг). В контексте этого стоит выделить комментарии агентства Bloomberg, согласно источникам которого «у китайских чиновников растет нежелание заключить широкую торговую сделку». Исходя из всех последних публичных заявлений обеих сторон, действительно, можно сделать вывод о том, что стороны максимально далеки от нахождения компромисса в отношении вопроса защиты интеллектуальной собственности. Если временное перемирие и возможно, то, вероятно, строиться оно будет на увеличении покупок со стороны Китая сельскохозяйственной продукции в США в обмен на отсутствие новых торговых ограничений и некоторые послабления для Huawei, однако на данный момент есть большие вопросы в том, что подобное «неполноценное» соглашение необходимо его участникам. Отсутствие договоренности на этой неделе, вероятно, приведет к новому витку обмена торговыми пошлинами между странами.

Российский фондовый рынок завершил пятничные торги умеренным снижением на 0,6% по индексу Мосбиржи, а от уровней середины сентября индекс Мосбиржи потерял уже более 5%. На наш взгляд, в моменте российский рынок акций выглядит несколько перепроданным, и в ближайшее время ожидаем возвращения индекса Мосбиржи выше отметки в 2700 пунктов. В целом же на горизонте недели оцениваем внешние риски как существенные.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"