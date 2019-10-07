ИАЦ «Альпари»: Трамп и Розенгрен обвалили доллар

В пятницу, 4 октября, рублю наконец-то удалось перейти в контрнаступление на доллар и евро. К закрытию торгов в последний рабочий день недели курс американского доллара расчётами «на завтра» рухнул на 52 коп. (-0,78%), до 64,61 руб. Курс евро в пятницу тоже упал, но немного меньше, чем упал доллар, на 45 коп. (-0,6%), до 70,95 руб., постепенно опускаясь до июльских уровней.

В США доллар подешевел из-за продолжающихся разногласий между громогласным президентом Трампом и Конгрессом. Трамп уже призвал к «импичменту» спикера Сената Нэнси Пелосси, которая является одной из активных сторонниц импичмента президенту. Немного масла в огонь добавили заявления главы федерального резервного банка Бостона Эрика Розенгрена, который считается одним из «ястребов» комитета по открытым рынкам ФРС, то есть противником смягчения монетарной политики. В пятницу Розенгрен заявил в публичном выступлении, что вышедшие в начале недели слабые данные по промышленности США не являются для него неожиданностью, а рост ВВП США во втором полугодии текущего года, по его оценкам, не превысит 1,7%.

Цена на нефть Brent в пятницу выросла на 1,4%, до $58,27 за баррель. Согласно отчету Baker Hughes, за прошлую неделю количество активных нефтедобывающих платформ в США упало на три единицы, до 710 штук. Сегодня с утра цена на нефть снова возобновила падения, баррель дешевеет в данный момент на 0,3%.

Российские министерства, Минфин и Минэкономразвития, в пятницу обнародовали свои макроэкономические прогнозы до конца 2019 года. В Минфине считают, что по итогам 2019 года реальные доходы населения вырастут на 0,1%, а Минэкономразвития прогнозирует более динамичные темпы роста, на 1% до конца года. Более сдержанный прогноз Минфин аргументирует тем, что значительная часть номинальных доходов населения уходит на обслуживание кредитов, и это нивелирует индексацию и повышения зарплат.

Сегодня при открытии торгов укрепление рубля может продолжиться. Мы снижаем прогноз по курсу доллара до 64-65 руб., а по курсу евро — до 70,3-71,8 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»