ИАЦ «Альпари»: Дальнейшее укрепление рубля под вопросом

После того как в четверг нефтяные цены протестировали минимумы с начала августа, в пятницу они умеренно подросли. Торги начались с отметки $57,6 за баррель марки Brent. В ходе торгов цена поднималась до $58,7, затем снижалась к $57,4 и завершила день вблизи $58,2, зафиксировав день в плюсе. Вечером нефтяные цены поддержал отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, который показал снижение числа активных нефтяных платформ в США на три единицы, до 710 штук. В ночь на понедельник торги черным золотом открылись небольшим гэпом вниз, и утром нефть торговалась около $58,0 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $57,4-58,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $55,9-68,7.

Основные фондовые индексы западных стран в пятницу выросли. На таком, казалось бы, благоприятном фоне российский рынок повел себя менее однозначно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,55%, а вот долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос на 0,36%. Среди лидеров роста – «ПИК» (+2,91%) и «Интер РАО» (+1,3%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 1,42%. Утром понедельника основные индексы стран АТР торговались разнонаправлено. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 940 п., на 0,39% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Неопределенность на азиатских рынках и незначительное утреннее снижение нефтяных котировок задают умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2665-2720 пунктов, по индексу РТС — 1300-1325 пунктов. Сегодня «Сбербанк» опубликует отчетность по РСБУ за девять месяцев.

Рубль в пятницу уверенно укрепился. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 64,6150 руб. (-51,25 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,9500 руб. (-45,25 коп.). Утреннее снижение нефтяных котировок может приостановить укрепление рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,0-65,3 руб., для европейской валюты — 70,2-71,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»