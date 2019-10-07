ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2700-2720 пунктов

Российские фишки утром в понедельник торгуются разнонаправлено. Однако, индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2700-2720 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $58,63, прибавляя 0,45%. Рубль слабеет и против доллара и против евро. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,7-65,0, евро/рубль – 71,0-71,3. Евро/доллар – 1,096.

Сегодня день рождения президента России Владимира Путина. Сейчас российский рынок акций имеет значительный санкционный дисконт. Большая политика на Востоке Украины обошлась брокерам слишком дорого. Однако 31 декабря 1999 года, когда Путин пришел к власти, долларовый индекс РТС составлял 175,26 пункта, сейчас – 1310. Путин создал современную буржуазную Россию, в том числе ее экономику и фондовый рынок, который принципиально отличается от того, что мы имели в 90-е.

Тогда функционировала только РТС, которая не обеспечивала поставку против платежа. И любая российская инвестиционная компания даже средней руки имела серьезный отдел по работе с рисками. Сейчас мы давно привыкли к Мосбирже, на которой оперирует множество мелких инвесторов. Естественно, сыграли свою роль народные IPO «Роснефти» и «Сбербанка». В 90-е россиянин, торгующий на бирже – это экзотика, ведь стандартный лот в РТС составлял несколько сотен тысяч долларов. Но главное, конечно, корпоративное управление, которое улучшилось на порядок.

За это, как и за макроэкономическую стабильность, значительные резервные фонды и возврат нефтяной ренты в казну, мы должны, конечно, поблагодарить не только Владимира Путина, но и Алексея Кудрина. И дело здесь не только в коэффициентах дивидендных выплат, во многих компаниях он уже достигает 50% от консолидированной, то есть с учетом дочерних компаний, прибыли. В прошлое ушли серая налоговая оптимизация во внутренних офшорах через трансфертные цены, профит центры, выводящие денежные потоки из компаний мимо миноритариев, ну и, конечно, манипуляции с акционерным капиталом. Хорошо известно, что при переходе на единую акцию портфельные инвесторы могли потерять все или часть своих сбережений. «Юкос» за это даже хотели в РТС снять с торгов.

Сейчас доля государства в экономики составляет 70%, правительство уже озвучило планы новой приватизации. И хочется надеяться, что количество бумаг, а значит, и заработок брокеров будет больше. Именно free float определяет вес России в мировых фондовых индексах. Ну и, конечно, внешняя политика. Путин по возможности всегда старался избежать конфликта, проводя очень гибкую линию. Можно лишь надеяться, что рано или поздно конфликт с Западом закончится, политический дисконт уйдет, и долларовый индекс РТС перепишет исторический максимум в 2500 пунктов. «Газпром» снова будет стоить $300 млрд, «Роснефть» – $100 млрд, а «Сургутнефтегаз» распределит свой кэш в $51 млрд. Мечты, мечты. От позиции Кремля в этом вопросе зависит не так мало, как кажется на первый взгляд.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»