ИК «Фридом Финанс»: ЦБ обнаружил пространство для снижения ставки

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась снижением. Индекс Мосбиржи закрылся ниже отметки 2700 п. впервые с 28 августа. Лидерами снижения стали бумаги ГМК Норникеля (-4,71%). Лидерами роста стали акции Татнефти (+2,85%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-65,00.

Банк России намекнул на снижение ключевой ставки. Заявление зампреда регулятора совпало с новостью о том, что инфляция в России досрочно достигла таргетного уровня ЦБ (4,0%). Также Росстат зафиксировал улучшение потребительских ожиданий до максимума за год. Мы не исключаем, что ЦБ может воспользоваться окном возможностей для снижения ставки на один шаг до конца текущего года в случае, если этому будет благоприятствовать рыночная конъюнктура. В поддержку решения снизить ставку сыграют отсутствие роста розничных цен в 4 квартале, нейтральная динамика на валютных и фондовых площадках. Такой сценарий не исключен, но на наш взгляд, маловероятен. Ослабление рубля и разгон инфляции под конец года все еще возможны из-за ухудшения темпов экономического роста в Еврозоне, замедления мировой торговли.

Торговая идея: Аэрофлот (-1,04%). Спек. покупка, ТР 110 руб. Деятельность иностранных лоукостеров может быть ограничена таким образом, чтобы не создавать дополнительной конкуренции российским перевозчикам. Это хорошая новость, поскольку темпы роста рынка превышают 10%, во многом, в год за счет лоукостеров. Аэрофлот оптимизирует парк и может сделать это сравнительно дешево на фоне обострения конкуренции авиапроизводителей и снижения объемов выпуска. Компания активизирует присутствие на рынке лоукостеров, заявив о начале глобальной акции по продаже авиабилетов по специальным сниженным тарифам. Информация о планах по IPO «Победы» на фоне ухудшения глобального новостного фона так и не была отыграна рынком.

Ожидаем смешанную динамику. Индекс Мосбиржи может отскочить выше 2700 п. Ожидания по паре USD/RUB: 64,50-65,50. Лучше рынка, на наш взгляд, будут акции Аэрофлота, компаний черной металлургии.